В Пакруойском поместье - эксклюзивное развлечение

В Китае Новый год отмечают позже, чем в большей части стран мира, однако глубокие традиции этого народа перемешиваются с традициями празднования Нового года на Западе. В Китае новый год нельзя себе представить без танцующих драконов, красных фонарей и других символов удачи и благосостояния. Часть из них стала элементами фестиваля "Большие китайские фонари", который 4-6 января можно посетить в Пакруойском поместье.

Любимец посетителей фестиваля – 40-метровый дракон. В Китае дракон - символ мудрости, силы и богатства.

Танец дракона – важный новогодний обряд в Китае. Там с драконом танцуют люди, чтобы он принес им удачу и хорошую зарплату. Участниками этого танца с тысячелетними традициями могут стать все желающие в Пакруойском поместье.

В поместье можно увидеть и другие, несущие удачу и благосостоянии китайские символы - панду, лягушку, павлина и т.д. Поспешите, фестиваль будет открыт до 6 января включительно.