В Литве меняются названия двух министерств

ELTA ru.DELFI.lt

С 1 января 2019 года в Литве вступает в силу поправки к закону о правительстве, которыми изменили названия Министерства экономики и Министерства науки и образования.

Министерство экономики станет Министерством экономики и инноваций. Согласно инициаторам перемен, такое название более точно представляет сферу деятельности министерства, характер его деятельности и основные цели, название министерство станет понятнее международной общественности. Министерство науки и образования станет Министерства науки, образования и спорта. Согласно инициаторам, благодаря этой перемене удастся повысить престиж спорта в обществе, госучреждениях и учреждениях мэрии, а также улучшить международное сотрудничество в сфере физической активности и спорта. Это также должно укрепить роль министерства в сфере спорта.

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