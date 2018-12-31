В Вильнюсе открылся новый бассейн объяснили ценовую политику

В столице Литвы 31 декабря открылся новый бассейн. С сегодняшнего дня жители города могут осмотреть помещение бассейна, а со 2 января можно воспользоваться его услугами. Несмотря на то, что многие горожане возмущены ценами на услуги Фабийонишкского бассейна, утверждают, что цены на годовой абонемент в нем – самые низкие в Вильнюсе.

31 декабря экскурсии в бассейне будут проходить с 14 до 17 ч. Первые посетители смогут посмотреть документальный фильм оператора Рональдаса Буожиса и фотографа Рокаса Дарулиса об известной литовской пловчихе Руте Мейлутите - "Рута".

Директор оператора бассейна ПУ Sveikas miestas Мантас Паулаускас сказал DELFI, что первыми бассейн испытают спортсмены. А жители смогут купить абонементы с 10 ч. 2 января. Регистрация по интернету в группы начнется с 11 ч. 3 января.

Перед открытием бассейна были объявлены уточненные цены. Например, указали, что годовой абонемент будет стоить 369 евро (это 30,75 евро в месяц). Стоимость месячного абонемента составляет 115 евро. По словам Паулаускаса, такая ценовая политика выбрана для того, чтобы привлечь больше лояльных клиентов.

Согласно данным, ученики, студенты, пенсионеры и инвалиды получат 20% скидку (значит для них абонемент обойдется в 295,2 евро в год или 24,6 евро в месяц).

По словам Паулаускаса, приоритетные клиенты бассейна - спортсмены. Если бы в городе было больше бассейнов, то и цены для жителей были бы другими.

"Мы учитывали только ценовую политику, действующую в Литве, нет смысла ориентироваться на другие страны, ведь там своя специфика, политика в этом вопросе. Мы учитывали только наших конкурентов в Вильнюсе, бассейны в других городах Литвы. Например, занятия во Дворце школьников стоят 45 евро в месяц, у нас получается дешевле. Наша цель - спортсмены, их дотирует мэрия, воспитывает новых мейлутите и мейлутисов. Цель - чтобы они плавали по себестоимости. Это самый большой приоритет на сегодняшний день. Когда откроется Лаздинайский бассейн, все изменится, наверное, город решит, какими должны быть цены", – сказал DELFI Паулаускас, по его словам, Лаздинайский бассейн должен открыться до конца 2019 года.