1 января в Литве не будут работать магазины двух торговых сетей

Многие магазины накануне Нового года закроются раньше, а в первый день 2019 года откроются позже.

Время работы сокращают не только магазины, но и торговые центры, места развлечений.

31 декабря магазины сети Maximа будут работать до 21 ч.

Только три магазина сети Maximа закроются раньше. В 19 ч. закроются два магазина в Вильнюсе: один в Outlet Park, а другой в CUP. До 17 ч. будет работать Maxima в ТЦ Europa.

1 января магазины Maximа будут работать с 12 до 21 ч. Магазины, работающие круглосуточно, откроются в этот день в 7 ч. утра.

Магазины сети Iki 31 декабря и 1 января также закроются раньше или откроются позже обычного.

31 декабря магазины Iki будут работать с 8 до 20 ч., 1 января с 10 до 22 ч.

Магазины сети Norfa 31 декабря закроются на час раньше, а 1 января работать не будут.

1 января будут закрыты и магазины сети Lidl, 31 декабря они закроются в 18 ч.

31 декабря все магазины сети Rimi будут работать до 20 ч. 1 января они будут работать с 12 до 20 ч., а некоторые магазины этой сети вообще не будут работать.

Darbo laikas per Naujųjų metų šventę Foto: DELFI

31 декабря раньше обычного закроются и торговые центры.

ТЦ Akropolis закроются в 20 ч., а магазины Maxima XXXи аптеки Eurovaistinė в них закроются до 21 ч.

1 января не будут работать находящиеся в ТЦ Akropolis магазины, банковские центры и почтовые отделения. Магазины Maxima XXX и аптеки Eurovaistinė в первый день 2019 г. будут работать с 12 до 21 ч. Кафе, рестораны и места развлечений в ТЦ Akropolis будут работать с 12 до 22 ч.

В другие дни Akropolis будут работать по обычному графику.

Представители ТЦ Panorama сказали, что время работы устанавливают сами компании, арендующие помещения.

31 декабря ТЦ будет работать до 20 ч., а 1 января большая часть магазинов работать не будет.

31 декабря магазины в ТЦ OZAS будут работать до 19 ч., за исключением магазина Maxima XXX - он будет работать до 21 ч. 1 января с 12 ч. откроются только рестораны и кинотеатр Multikino.