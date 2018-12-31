Экономисты: налоговые изменения увеличат доходы, но Литве необходимы реформы

Большинство литовских экономистов говорит, что вступающие в силу в январе налоговые изменения сделают жизнь людей лучше, потому что повысят доходы работающего населения, однако в будущем государству следует искать новые источники доходов и реформировать государственный сектор Литвы.

Новостное агентство BNS попросило шестнадцать экономистов и экспертов дать оценку тому, как повлияет на жизнь людей реформа, предусматривающая повышение не облагающегося налогами уровня доходов и расширение границ его применения, консолидацию связанных с трудовыми отношениями налогов на стороне работника, введение тарифов подоходного налога 20% и 27%.

Девять из шестнадцати опрошенных сказали, что жизнь людей станет лучше, семь указали, что особого влияния на свою жизнь люди не ощутят. Ни один эксперт не сказал, что реформа сделает жизнь людей хуже.

"Я очень стараюсь придумать, как снижение налогов для всех работающих может сделать их жизнь хуже, но у меня не получается. Снижение налогов может вызывать беспокойство, если в этой связи заметно возрастет дефицит бюджета, встанет вопрос о платежеспособности государства или начнутся перебои в финансировании каких-то функций государства. В данном случае ничего подобного не грозит", - сказал главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По словам главного экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, будет интересно, станут ли люди лучше понимать налогообложение рабочей силы или уменьшит ли реформа масштабы "тени" на рынке труда.

Будет интересно наблюдать, оправдаются ли предположения, что после консолидации взносов социального страхования работника и работодателя жители станут лучше понимать налогообложение рабочей силы, станет еще строже требовать от властей отчета за перераспределение средств и тем самым будут уменьшать масштаб теневой экономики на рынке труда", - сказал аналитик.

Он также назвал и один недостаток реформы - при снижении налогообложения рабочей силы не были предприняты попытки амортизировать потери бюджета другими, менее "вредоносными" налогами.

По словам заведующей Кафедрой экономики Университета Витаутаса Великого Йоне Каляндене, налоговые изменения не являются существенными, затрагивающими самые большие и самые главные налоги, которые платит население.

"В 2019 году жизнь населения Литвы статистически должна улучшиться, но скорее в силу общего экономического роста, а не в результате налоговых изменений", - сказала Й. Каляндене.

Экономист Ромас Лазутка говорит, что несколько десятков дополнительных евро просто не могут изменить жизнь людей.