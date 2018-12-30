Жители Литвы не жалеют денег на встречу Нового года

Уже совсем скоро во всем мире можно будет увидеть новогодние фейерверки, будет литься шампанское. Одни спокойно встречают Новый год дома, а другие уже запланировали или организуют впечатляющую встречу. Портал DELFI интересовался, сколько в этом году встреча Нового года стоит на литовских курортах.

Клайпеда

Например, клайпедская гостиница Navalis за несколько дней до нового года еще могла предложить небольшое количество свободных номеров. Администрация гостиницы информировала, что цена номера в Новогоднюю ночь колеблется от 120 евро (стандартная комната) до 250 евро (апартаменты). Гостям также предлагают праздничный ужин, его цена - еще 75 евро. В новогоднюю ночь в гостинице состоится концерт и дегустационный ужин после него.

В клайпедской гостинице Radisson Blu Hotel двухместный номер в новогоднюю ночь стоит 102-132 евро (за пять дней до праздника оставались 4 номера). Праздничный ужин стоит 120 евро с человека (в цену входит праздничная вечеринка до 3 ч. утра и один бокал шампанского).

Бирштонас

В санатории Eglė номер с завтраком обойдется в 140 евро. Будет и праздничный вечер - концерт группы Dreams, состоится ужин. Затем можно будет посмотреть и фейерверки. Стоимость вечера на одного человека - 125 евро.

Друскининкай

В санатории Eglė двухместный номер обойдется в 100 евро. Стоимость вечера на одного человека - 125 евро.

Нида

За 3 дня до Нового года в гостинице Harmony Park в Ниде свободных мест уже не было. В гостинице Litorina свободные комнаты еще были (цена двухместного номера - 80 евро).

Паланга

В Паланге за несколько дней до Нового года в 5-звездочной гостинице Palanga Spa Luxury свободных мест уже не было. В гостинице Pušų paunksnėje был один двухместный номер за 310 евро. Праздничная программа стоит по 150 евро на человека.

5-звездочная гостиница Vanagupė также в новогоднюю ночь заполнена до отказа. Номер и программа на двоих в этой гостинице стоит 486 евро.