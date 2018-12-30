Инцидент произошел 28 декабря, в 12.57 ч. в деревне Дварюкай, на ул. Упялё. У въезда во двор усадьбы нетрезвый мужчина демонстрировал свой срам.

В организме подозреваемого (1980 г.р.) было 1,69 промилле.

Его закрыли в КПЗ в Шяуляй.