Инцидент произошел 28 декабря, в 12.57 ч. в деревне Дварюкай, на ул. Упялё. У въезда во двор усадьбы нетрезвый мужчина демонстрировал свой срам.
В организме подозреваемого (1980 г.р.) было 1,69 промилле.
Его закрыли в КПЗ в Шяуляй.
В Пакруойском районе в полицию сообщили о том, что нетрезвый мужчина рядом с усадьбой демонстрирует свои половые органы.
Инцидент произошел 28 декабря, в 12.57 ч. в деревне Дварюкай, на ул. Упялё. У въезда во двор усадьбы нетрезвый мужчина демонстрировал свой срам.
В организме подозреваемого (1980 г.р.) было 1,69 промилле.
Его закрыли в КПЗ в Шяуляй.