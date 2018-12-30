В Пакруойском районе полиция усмиряла "стриптизера"

ru.DELFI.lt

Antrankiai (asociatyvi nuotr.) Foto: Sipa / Scanpix

В Пакруойском районе в полицию сообщили о том, что нетрезвый мужчина рядом с усадьбой демонстрирует свои половые органы.

Инцидент произошел 28 декабря, в 12.57 ч. в деревне Дварюкай, на ул. Упялё. У въезда во двор усадьбы нетрезвый мужчина демонстрировал свой срам. В организме подозреваемого (1980 г.р.) было 1,69 промилле. Его закрыли в КПЗ в Шяуляй.

Рекомендуем: