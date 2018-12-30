После встречи Нового года на Кафедральной площади состоится субботник

В этом году встреча Нового года на вильнюсской Кафедральной площади будет еще более впечатляющей – мэр города Ремигиюс Шимашюс в начале декабря обещал, что в новогоднюю ночь вильнюсцев и гостей города ждут не только фейерверки, но и видео- и светопредставление на здании колокольни. Но это еще не все – там организуют необычный новогодний субботник.

"Новогодняя уборка 2019" – так называется новогодний субботник, в котором могут принять участие все желающие. Реклама мероприятия распространяется в фейсбуке, предлагают нетрадиционным способом отметить Новый год – 1 января, в 2 ч. ночи прийти на Кафедральную площадь и убрать с нее мусор, оставленный после встречи Нового года.

"Я думаю, многие после 12 часов в новогоднюю ночь приходили в ужас, увидев оставленный на площади мусор. Он не радует глаз. И несмотря на то, что ан следующий день площадь убирают, хочется, чтобы этого мусора не было вообще", – сказала координатор Žali.lt Аусте Юозапайтите.

Такую акцию проводят уже в третий раз. Ассоциации Achmadija и Darom предлагают присоединиться не только активистов движений, но и вильнюсцев и гостей города. Кстати, подобные акции на Новый год проходят во многих городах разных стран, например, Канады, Великобритании, США, Германии.

Юозапайтите заметила, что неважно, что на площади придется убирать оставленный другими мусор: "Неважно, кто намусорил. Самое главное, показать пример, показать, что грязный город – не для вас".

Собеседница призвала всех прийти 1 января в 2 ч. на Кафедральную площадь. Людям раздадут мусорные мешки и перчатки, сама акция займет около 30 минут. "После этого мы пригласим всех выпить чаю и так продлить встречу Нового года", – сказала Юозапайтите.

Желающие участвовать в акции должны зарегистрироваться здесь.