Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года

За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля Грибаускайте на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала пятиминутный фильм, зафиксировавший самые значительные и запоминающиеся мгновения уходящего года, в которых принимала участие она сама.

"В этом году мы праздновали столетие восстановления государственности, а имя Литвы громко прозвучало во всём мире. Каждое мгновение этого года было уделено Литве и её жителям", – написала президент Литвы.

Среди первых мгновений - встреча Дали Грибаускайте с прибывшим в начале года в Литву с официальным визитом премьером Японии, после этого следует отрывок об участии президента Литвы в Мировом экономическом форуме, а также из её ежегодной речи в Генеральной Ассамблее ООН.

Дале Грибаускайте пожимают руку самые влиятельные политики – канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг и др. Мгновения Праздника песен, визит Папы Римского и множество иных важных событий – всё это нашло место в опубликованном президентом Литвы видео.