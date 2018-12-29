Эстония планирует продлить поезд "четырех столиц" до Таллинна

Обсуждение продления до Таллинна поезда Киев-Рига начнётся в январе. Государственная железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" в новом году начнет переговоры с эстонской железнодорожной компанией Eesti Raudtee о продлении до Таллинна поезда Киев-Рига, пишет rus.err.ee.

Сначала планировалось начать эти переговоры в декабре, однако они были отложены, и теперь представители Eesti Raudtee и "Укрзализныця" встретятся 17 января, сообщила в пятницу агентству BNS пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес.

В конце ноября компания "Укрзализныця" сообщала, что поезд Киев-Рига работает в настоящее время с почти нулевой рентабельностью, однако поскольку речь идет о периоде несезона, а маршрут только открылся, можно считать запуск поезда успешным.

По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2100 пассажиров, из них 1000 - в Литву или из Литвы, и 950 в Латвию или из Латвии.

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига раз в неделю курсирует с 28 сентября этого года.