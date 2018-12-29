Межпраздничные выходные: во время ночного рейда сотрудникам полиции попались три пьяных водителя

В ночь с пятницы на субботу сотрудники полиции в Вильнюсе напоминали водителям, что даже в преддверии Нового года слишком отдыхать при необходимости быть за рулём нельзя. Во время рейда в течение нескольких часов попались трое нетрезвых водителей, одному из которых поездка может стоить и свободы.

Ещё до полуночи сотрудники полиции проверяли порядочность водителей на окраине города, на улице Атейтес. Здесь один водитель не особенно захотел привлекать внимания полиции, но проверки ему избежать не удалось. Управлявший автомобилем "БМВ" мужчина по просьбе сотрудников полиции прошёл проверку на алкотестере, который показал уровень опьянения 0,69 промилле. Здесь поездка водителя и окончилась. Пришлось искать другого водителя, но эту проблему мужчтна решил.

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Уже после полуночи полицейские перенесли рейд в хорошо знакомое большинству место в Старом городе столицы. На перекрестке улиц Пилимо и Клайпедос чуть ли не каждый раз попадались смельчаки. Этот рейд также не стал редким исключением – в 01:30 полицейские проверили водителя автомобиля Hyundai i40, ехавшего с пассажирами. У сотрудников полиции возникли подозрения, что водитель нетрезв, и они не ошиблись – у мужчины было установлено опьянение 2,1 промилле.

Мужчину ожидают серьёзные неприятности – после такого безответственного вождения ему придётся проследовать в суд, а в соответствии с установленной ответственностью за правонарушение ему грозит даже лишение свободы. Человек, управляющий транспортным средством в состоянии алькогольного опьянения, в случае, если уровень алкоголя в крови выше 1,5 промилле, карается штрафом, или арестом, или лишением свободы до 1 года.

Пока одни сотрудники полиции общались с водителем Hyundai i40, попался ещё один слишком натешившийся перед этим мужчина.

Водитель VW Touareg, также ехавший не один, сразу же показался полицейским подозрительным, от него исходил запах алкоголя. После проверки на опьянение выяснилось, что мужчина также переборщил с алкоголем и не имел права сесть за руль, однако пренебрег этим. У него было установлено опьянение 1,25 промилле. Несмотря на то, что уголовной ответственности он избежал, ему грозит штраф в размере от 300 до 450 евро.