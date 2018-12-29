Каунасский аэропорт обслужил в этом году 1 млн пассажиров

Каунасский аэропорт в этом году обслужил 1 млн пассажиров и почти 10 тыс. полетов, а в следующем году ожидает еще более интенсивного роста. Миллионный пассажир был зафиксирован в пятницу, и это рекорд аэропорта, сообщила компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

"Планируется, что воздушные ворота Каунаса и в 2019 году сохранят стремительные темпы роста, а также будут наиболее перспективно растущим аэропортом в Литве", - сказал для пресс-релиза директор Каунасского аэропорта Каролис Матулайтис.

По его словам, ожидается, что в следующем году миллион пассажиров будет зафиксирован на 2-3 месяца раньше, чем в этом году, а общий пассажиропоток возрастет примерно на 15%. в 2019 году из Каунаса начнут выполнять чартерные рейсы, потому что здесь приступит к работе туроператор Itaka.

В прошлом году Каунасский аэропорт обслужил 1,186 млн пассажиров, однако это было обусловлено реконструкцией взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта, из-за которой Каунас больше, чем на месяц, стал главными воздушными воротами страны.

В 2018 году из Каунасского аэропорта можно было вылететь в 25 различных направлениях.