Праздники в Литве: тысяча случаев насилия в семье, в приемных отделениях не хватало мест

В пять праздничных выходных не все жители Литвы чувствовали себя уютно и спокойно. В этот период пришлось изрядно потрудиться полицейским, врачам и специалистам по защите прав детей. Правда, по их словам, серьезных инцидентов не было, а количество происшествий не было больше, чем в обычные выходные.

Литовская полиция информировала DELFI, что больше всего в праздники сообщали о конфликтах и насилии в ближайшем окружении, фиксировали нарушителей ПДД, шум и другие нарушения общественного порядка.

По данным полиции, в течение 5 выходных, с 22 по 26 декабря, зарегистрировали 1112 случаев насилия в ближайшем окружении.

Только в столице, по данным представителя полиции Паулюса Радвилавичюса, было 329 вызовов, связанных с насилием в семье.

"Это не исключительные данные, поскольку выходных было много, а подобные вызовы поступают часто и в большом количестве. Для сравнения, в предыдущие выходные (8 и 9 декабря) было получено 74 сообщения о насилии в семьях", – указал Радвилавичюс.

Особых изменений 22–26 декабря не зафиксировала и Государственная служба по правам детей. По данным службы, больше всего случаев нарушения прав детей было зафиксировано в Каунасе.

ВРИО главы Каунасского отделения службы Анджелика Везбавичюте заметила: "Все сообщения поступили из полиции, поскольку были зафиксированы в позднее время. Наши специалисты, оценив уровень угрозы, забрали из семей троих детей. Всех их временно поместили к людям, связанным с семьями".

В Вильнюсе за 5 дней поступило лишь одно такое сообщение (в Каунасе десятки).

ВРИО главы Вильнюсского отделения службы Сильва Лукошявичене сказала, что специалисты детей из семьи забирать не стали.

Интенсивно работали и врачи. Заведующий Детской клиникой Университетской больницы Римантас Кевалас в передаче "День на DELFI" сказал, что в приемном отделении людям в праздники пришлось подождать осмотра.

"Ощущения неприятные, потому что не работает первое звено. Поток в эти дни увеличился в три раза. Значит, университетская больница полностью парализована и работает в усиленном ритме. Второе чувство приятное, поскольку мы можем порадоваться, ничего серьезного не произошло, просто людям пришлось дольше подождать.

Однако в таких городах, как Каунас и Вильнюс, в длинные выходные надо, чтобы первую помощь оказывали и в поликлиниках. Я знаю, что у коллег в Сантаришкес проблемы, есть они и у нас в Каунасе. Если у нас говорят, что семейная медицина - это семейная медицина, я думаю, что такую помощь должны предоставлять непрерывно. К счастью, не было серьезных проблем, и нам не пришлось оказывать по-настоящему неотложную помощь. Мы по сути предоставляли обычную помощь", – сказал Кевалас.

По его словам, людей было так много, что не хватало даже стульев в коридорах, после того как принесли все запасные.

"Были разные жалобы - на боли в горле, кашель, температуру, боли в желудке. Как я уже говорил, не было серьезных ожогов, травм, каких-то других несчастий", – сказал профессор.

Полиция сожалеет, что в праздники не все водители были сознательными. За 5 дней на дорогах пострадали больше 50 человек, зарегистрированы сотни ДТП.

"22-26 декабря произошло 357 ДТП, в 47 из них пострадали 58 человек, 4 человека погибли: 61-летний велосипедист, 45 и 44-летние пешеходы женщины и 84-летний мужчина. В числе пострадавших – 12 несовершеннолетних, 2 из них – пешеходы", – сообщается в ответе полиции DELFI.

23 ДТП совершили пьяные водители. В 7 из них пострадали люди.

"22-26 декабря полиция остановила 194 нетрезвых водителей, 88 из них грозит уголовная ответственность", – указали сотрудники полиции.