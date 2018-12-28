Из-за налоговой реформы массово будут менять трудовые соглашения

С 1 января в Литве вступают в силу налоговые изменения, в результате которых зарплата каждого работника "на бумаге" будет увеличена в 1,289 раза. Для таких перемен не нужна подпись работника на бумаге, однако работодатель должен информировать работников об изменениях до Нового года.

С 1 января 2019 года в Литве объединяют налоги работодателя и работника. Поэтому увеличится только зарплата "на бумаге", зарплата "на руки" останется прежней.

Трудовые договоры должны изменить до 1 января.

"Пересчитанную зарплату будут платить уже с января 2019 года. Внимание работодателей обращают на то, что после пересчета, зарплата "на руки" меняться не должна", – указала юрист адвокатской конторы Glimstedt Лаура Тункявичюте.

Государственная инспекция по труду указала, что есть два способа изменения трудовых соглашений: один способ это подписание нового соглашения до 1 января 2019 года, другой – изменить соглашение в одностороннем порядке и вручить работнику второй экземпляр, информировать о новшестве и получить доказательство информирования работника. Работников о переменах можно информировать и по электронной почте. Специалисты инспекции указали, что если после пересчета компания будет округлять полученную сумму, то лучше округлять в большую сторону.

Есть и исключения - случаи, в которых соглашения не меняют и информировать об этом не нужно. Например, если в соглашении не указан конкретный размер зарплаты.

Не надо менять трудовые соглашения и с теми работниками, которым платят не конкретную сумму, а в виде иных размеров (в таком случае пересчитывают эти размеры). Например, указано, что платят минимальную зарплату, минимальную сумму в час. Эти размеры с Нового года изменятся и составят – минимум 555 евро, в час – 3,39 евро.

Работы у бухгалтеров будет немало до конца января, поскольку до 31 числа надо поменять всю документацию компании, пересчитать размеры зарплат, приказы о назначении премий, надбавок и правила, систему оплаты труда, если таковая существует.

В новой системе оплаты труда до 31 января должны указать новые тарифы взносов в "Содру", новые тарифы подоходного налога - от 15 до 20% и т.д.