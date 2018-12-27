1. Каунас (36%)

Foto: DELFI / Andrius Ufartas

2. Вильнюс (23%)

Vilniaus eglė iš viršaus
Foto: Organizacijos nuotr.

3-4. Йонава и Мариямполе (по 7%)

Jonavos Kalėdų eglė 2018
Foto: Facebook
Marijampolės Kalėdų eglė 2018
Foto: Marijampolės sav.nuotr.

5-6-7. Клайпеда, Паневежис, Мажейкяй (по 6%)

Eglė Klaipėdoje
Foto: Fotodiena
Panevėžio Kalėdų eglė
Foto: DELFI / Justina Maciūnaitė
Mažeikių Kalėdų eglė 2018
Foto: Facebook

8-9. Шяуляй и Утена (по 4%)

Foto: S. Darulytė
Utenos Kalėdų eglė 2018
Foto: Utenos savivaldybė

10. Алитус (2%)

Alytaus eglė
Foto: alytausgidas.lt nuotr.