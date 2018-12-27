1. Каунас (36%)
2. Вильнюс (23%)
3-4. Йонава и Мариямполе (по 7%)
5-6-7. Клайпеда, Паневежис, Мажейкяй (по 6%)
8-9. Шяуляй и Утена (по 4%)
10. Алитус (2%)
В этом году читатели DELFI могли выбирать самую красивую рождественскую елку Литвы. Пришло время взглянуть на результаты голосования. Портал представляет TOP 10 рождественских деревьев в Литве. В прошлом году титул самой красивой елки получила Вильнюсская зеленая красавица (42% голосов).
1. Каунас (36%)
2. Вильнюс (23%)
3-4. Йонава и Мариямполе (по 7%)
5-6-7. Клайпеда, Паневежис, Мажейкяй (по 6%)
8-9. Шяуляй и Утена (по 4%)
10. Алитус (2%)