Читатели портала выбрали самые красивые рождественские елки

ru.DELFI.lt

В этом году читатели DELFI могли выбирать самую красивую рождественскую елку Литвы. Пришло время взглянуть на результаты голосования. Портал представляет TOP 10 рождественских деревьев в Литве. В прошлом году титул самой красивой елки получила Вильнюсская зеленая красавица (42% голосов).

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