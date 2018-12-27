С 1 января увеличатся зарплаты некоторых педагогов

С 1 января 2019 года на 10% увеличатся зарплаты педагогов дошкольного обучения. Такое решение принято путем одобрения правительством Литвы порядка подсчета, распределения и использования средств на обучение.

На повышение зарплат педагогов дошкольного обучения выделили 13,4 млн. евро. На вспомогательные нужды в системе образования из бюджета выделят 11,8 млн. евро: на одного ученика из этих средств будут выделять не 57, как сейчас, а 70 евро.

На 10% увеличивают и финансирование школ, которые осуществляют специализированные программы, например, инженерным лицеям.

Финансирование учеников 1–8 классов школ нацменьшинств увеличивают на 2%. Путем пересчета средств (по среднегодовому количеству учащихся), появится больше денег на выравнивающие классы, в которых детей, невладеющих литовским, учат литовскому языку.

Все эти средства запланированы в бюджете образования на 2019 г., всего на просвещение в следующем году выделили на 193 млн. евро больше. Из них 49,1 млн. евро дополнительно выделяют на зарплаты учителям, 31,1 млн. евро – на зарплаты преподавателям, научным сотрудникам, исследователям и стипендии докторантов.