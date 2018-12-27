Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров

Финская компания Fortum развивает в Литве ряд энергетических проектов. Между тем компания косвенно финансирует российско-немецкий проект Nord Stream 2.

Газопровод Nord Stream 2, проект которого начали развивать в 2017 г., позволил бы России отказаться от экспорта газа в Европу через Украину, поэтому некоторые страны Европы, в их числе Литва, Польша, Украина и Дания, считают этот проект не коммерческим, а политическим.

Страны, критикующие проект, считают, что цель проекта - нанести вред Украине и расколоть Европу. Жесткую позицию по данному вопросу неоднократно высказывали США. Весной даже говорили о возможных санкциях в отношении компаний, финансирующих Nord Stream 2, однако в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от этой идеи.

Однако во время декабрьской конференции помощник госсекретаря США по энергетическим Фрэнсис Фэннон по телефону подтвердил, что компании, финансирующие проект балансируют на опасной грани.

"Повторяю, что компании, работающие с газопроводом в российском энергетическом секторе, вовлекаются в сферу бизнеса, которой грозят санкции. Мы по-прежнему рассматриваем вопрос возможных санкций и призываем правительства и компании связаться с нами, если у них есть вопросы в связи с этим проектом", – сказал Фэннон.

Однако выясняется, что, несмотря на то, что Литва заявляет, что не поддерживает проект Nord Stream 2, другой рукой она отворяет дверь и впускает финскую компанию Fortum в Литву. эта компания косвенно финансирует Nord Stream 2.

Сейчас компании Fortum управляют в Литве предприятием Fortum Heat Lietuva, которое поставляет услуги отопления Палямонасу (район Каунаса), а также занимается распределением и поставками газа в Йонишкском регионе.

Компания Fortum Klaipėda несколько лет сжигает отходы и производит электроэнергию на когенерационной электростанции в Клайпеде. 95% акций компании принадлежат Fortum Heat Lietuva, значит Fortum.

Fortum Heat Lietuva принадлежат 49% акций Каунасской когенерационной электростанции (правительство Альгирдаса Буткявичюса признало этот проект важным для Литвы экономическим проектом). DELFI напоминает, что сейчас судьба Каунасской и Вильнюсской когенерационных электростанций находится под вопросом из-за принятых парламентом поправок к закону о переработке отходов.

Однако параллельно с расширением деятельности в Литве Fortum ведет игру и на другом фронте – в этом году она купила немецкую компанию Uniper, которая является одним из спонсоров Nord Stream 2.

Дорогая покупка Fortum в Германии

Газопровод Nord Stream 2 растянулся больше чем на 1200 км, он проходит по дну Балтийского моря через территориальные воды России, Германии, Швеции, Финляндии и Дании. На данный момент все эти страны, кроме Дании, дали разрешение на прокладку газопровода.

Пока "Газпром", хоть и не без перебоев, но успешно осуществляет этот проект. В конце ноября сообщалось, что уже проложили 300 км.

50% проекта финансирует сам "Газпром", остальные 50% – 5 европейских энергетических компаний. Одна из них на данный момент принадлежит группе Fortum.

В апреле 2017 г. "Газпром" сообщил, что соглашение о финансировании проекта было подписано с французской ENGIE, австрийской OMV, голландской Royal Dutch Shell и немецкими компаниями Uniperи Wintershall.

Портал Vz.lt писал, что каждая из компаний вложит по 950 млн. евро.

Финская Fortum присоединилась к финансированию Nord Stream 2, купив компанию Uniper.

Соглашение о покупке было подписано 26 сентября 2017 г. Fortum приобрела у e.ON 46,65% акций Uniper.

Uniperработает в разных странах, в том числе – и в российском энергетическом секторе. В России ей принадлежат 5 электростанций, которые генерируют больше 11 000 МВт электроэнергии, поэтому ее работу должно одобрить руководство РФ.

По данным Fortum, Россия выдала Fortum разрешение на покупку Uniper 28 апреля 2018 г., а 15 июня сделку одобрила и Еврокомиссия.

26 июня сделка была завершена, Fortum приобрела 47,35% акций Uniper и стала крупнейшим акционером компании. Стоимость сделки 3,7 млрд. евро.

Так, приобретя акции Uniper, компания Fortum косвенно стала спонсором Nord Stream 2.

Интересно, что в этом участвовало и правительство Финляндии, поскольку ему принадлежит контрольный пакет акций Fortum.

Однако, если углубится и изучить акционеров Nord Stream 2, то выясняется, что в проекте участвуют также правительства Франции и Австрии.

Например, 31,5% акций OMV Group принадлежат Österreichische Bundes-und Industriebeteiligungen - это правительственная австрийская компания.

23,64% акций Engie принадлежат французским властям.

Выяснить основных акционеров Royal Dutch Shell и Wintershall сложнее. Неофициальные данные свидетельствуют, что крупнейший акционер Royal Dutch Shell - Nederlands Centraal Instituut Voor Firaal Effectenverkeer BV, а она принадлежит Euroclear Nederland. Дальше след ведет в Euroclear Investments SA. Владельцев Wintershall выяснить не удалось.

Посол Финляндии в Литве Михельссон Христер сказал, что Финляндия считает Nord Stream 2 коммерческим проектом и Финляндия заинтересована в финансовой пользе проекта.

Финский журналист Торстен Фагерхольм, работающий в Forummag.fi, ответил на некоторые вопросы портала DELFI.

Он рассказал, что решение Fortum купить Uniper, финансирующую Nord Stream 2, вызвало в финском обществе возмущение, поскольку действия Fortum нарушают линию чистой энергетики, которую соблюдала компания - ведь Uniper в то время, когда заключалась сделка, принадлежали электростанции, работающие на угле.

Однако Uniper устранила этот недостаток, остановив работу этих электростанций.

"В публичном пространстве в отношении Nord Stream 2 стоит пугающая тишина. Главная газета страны Helsingin Sanomat несколько раз пыталась развивать дискуссию по этому вопросу. Только несколько политиков, в основном "зеленых", поднимали финансовый вопрос, но правительство и оппозиция выбрали молчание. На вопросы давался лаконичный ответ - Nord Stream это чисто коммерческий проект", – заметил журналист.

Зависимость от российского газа

Старший сотрудник американского аналитического центра "Атлантический совет", эксперт в сфере энергетики Агния Григас напомнила DELFI, что у Fortum есть немало давних связей как с Nord Stream, так и с самим "Газпромом".

Fortumбыла одной из первых компаний западноевропейских, участвовавших в проекте Nord Stream до 2005 г., а потом продала свои акции "Газпрому".

Fortum - крупнейший акционер немецкой компании Uniper, одного из важнейших пайщиков проекта Nord Stream 2. Однако руководство Uniper сказало, что выйдут из проекта, если США введут санкции", – сказала она.

Григас заметила, что позиция Fortum и правительства Финляндии не должна удивлять.

"Термин "финляндизация" всем известен. Такие страны как Финляндия, Австрия, Германия и другие уже давно, где-то с конца 1960 г., импортируют советский, позже российский газ. Это создало условия для появления сил, представляющих российскую энергетику", – сказала она.

США: компании, финансирующие проект, на грани санкций

Во время телефонной конференции помощник госсекретаря США по энергетическим Фрэнсис Фэннон по телефону подтвердил, что компании, финансирующие проект балансируют на опасной грани.

"Все больше стран Европы понимает важность диверсификации энергоресурсов. Россия не хочет альтернатив, не хочет прозрачности рынка. Некоторые страны предпринимают меры для снижения российского влияния, например, Литва представила терминал СПГ Independence. Эта стратегическая инвестиция снизила цену на газ и заложило основы конкуренции", – продолжил он.

Фэннон сказал, что США прекрасно понимает стремление России с помощью Nord Stream 2 отделить Украину: "Российские энергокомпании вместе с российской властью используют энергоресурсы, чтобы насильственным способом достигнуть своих геополитических целей. Прокладывая Nord Stream 2, они хотят укрепить рычаги давления на Запад, отделив Украину от Европы.

Однако бизнес с Nord Stream 2, по мнению США, не сочетается с трансатлантическими ценностями. Газопровод Nord Stream 2 напрямую грозит безопасности Украины, кроме того, в это пытаются вовлечь и другие страны.

Мы не хотим, чтобы наши друзья в Европе стали жертвами таких политических и экономических манипуляций России, которые она использует в Украине с тех пор, как страна сбросила с себя оковы СССР".

На вопрос, почему США не вводит санкции в отношении компаний, финансирующих Nord Stream 2, Фэннон сказал, что этот вопрос обсуждается.

"Повторяю, что компании, работающие с газопроводом в российском энергетическом секторе, вовлекаются в сферу бизнеса, которой грозят санкции. Мы по-прежнему рассматриваем вопрос возможных санкций и призываем правительства и компании связаться с нами, если у них есть вопросы в связи с этим проектом", – сказал Фэннон.

Fortum: мы надеемся, что Uniper выполнит обязательства перед Nord Stream 2

Вице-президент Fortum Паулиина Вуосё сказала, что Fortum решила купить акции Uniper, поскольку компании работают на тех же рынках, а акции Uniper способствуют выплате стабильных дивидендов акционерам Fortum.

Она сказала, что Fortum положительно оценивает участие Uniper в проекте Nord Stream 2.

"Fortum как основной акционер Uniper признает важность проекта Nord Stream 2 в стратегии Uniper, поэтому мы надеемся, что Uniper выполнит свои обязательства перед Nord Stream 2.

Мы считаем Nord Stream 2 коммерческим проектом частных инвесторов, поэтому как компания не вмешиваемся в политические дискуссии – хотя, конечно, мы соблюдаем законы, установки и политические решения на всех рынках, где работаем", – сказала Вуосё.

Она отметила, что сама компания Fortum работает с Россией уже больше 50 лет, а сегодня Россия - очень важный рынок: "Наши производители тепла и электроэнергии находятся в основном в Западной Сибири и в зоне южного Урала. Они работают в основном на газе. Кроме того, мы инвестируем в ветряную энергетику во многих регионах России.

"Газпром" - основной участник энергетического рынка в России, поэтому естественно, что мы сотрудничаем с ним в разных сферах".

Вуосё заявила, что заявления Григас о том, что Fortum была одной из первых западных компаний, принявших участие в проекте Nord Strea, не совсем верны.

"Во время первичного этапа планирования Nord Stream 1 рассматривали маршрут через Финляндию и Швецию. Fortum была включена в проведение этого расследования, однако она вышла из проекта в мае 2005 г. Fortum никогда не была в числе акционеров Nord Stream, поскольку компания была создана осенью 2005 г.", – заметила она.

Однако Григас уточнила, что перед тем как проект назвали Nord Stream и при создании Nord Stream Consortium проект носил название North Transgas Oy, а Fortum была одним учредителей и акционеров проекта.

МИД Литвы: позиция в отношении Nord Stream 2 не меняется

Министерство иностранных дел Литвы указало, что позиция Литвы в отношении Nord Stream 2 не меняется. Литва хочет, чтобы этот и другие проекты отвечали требованиям законодательства ЕС и энергобезопасности.

"Мы считаем, что Nord Stream 2 - российский геополитический проект, цель которого - ослабить Украину политически и экономически, путем снижения ее роли в деле транзита газа в Европу", – указали представители МИД.

МИД отмечает, что ЕС не применяет санкции в отношении компаний, работающих с проектом Nord Stream 2, сама Литва не может ввести такие санкции в одностороннем порядке.