Погода изменится в ближайшие сутки: ожидаются осадки

В четверг утром на взморье и на юго-западе страны пойдет дождь, местами мокрый снег, в других районах утром ожидается туман. Днем осадки распространятся на многие районы. На востоке и на севере будет идти небольшой мокрый снег, местами снег.

На западе и юго-западе страны осадки будут интенсивнее, в основном дождь. Вечером будет около 0 на востоке страны и 5 градусов тепла на западе, у моря.

В пятницу ночью по-прежнему ожидаются осадки, которые приведут к таянию снега на большей части территории страны, в основном будет идти мокрый снег или дождь. На большей части территории страны будет немного выше нуля, поэтому вероятность гололеда будет высока только в Утенском и Паневежском районах, где будет 0-1 градус мороза.

В пятницу днем будет облачно, однако осадки будут менее интенсивными. В большинстве районов ожидается моросящий дождь, на востоке страны мокрый снег. Местами будет формироваться туман. Температура днем от 0 до 5 градусов тепла.

В выходные особых перемен не ожидается. В Литве прогнозирую осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на субботу осадков станет меньше, поэтому во многих районах ожидается гололед.