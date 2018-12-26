Прогноз: каждый день ожидаются осадки

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ожидаются осадки. Следует быть осторожными на дорогах – возможен гололед.

В среду днем на погоду в Литве будет оказывать влияние антициклон в Центральной Европе. Будет пасмурно, только на севере страны ожидаются небольшие прояснения. Местами ожидаются осадки. В некоторых местах туманы, местами снег с дождем, гололед. Будет дуть северо-западный ветер. Днем на востоке и юго-востоке страны около 1 градуса тепла, в Паневежисе, Шяуляй, Расейняй, Каунасе, Алитусе, варене и Тельшяй – 2, в Таурагском, Мариямпольском округе - ,, на взморье 4 градуса тепла.

В четверг ночью осадки ожидаются только местами. Во многих районах землю окутает густой туман, а в тех местах, где ожидаются прояснения, на дорогах сформируется гололед. Ветер постепенно начнет утихать. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг днем новый атмосферный фронт принесет осадки. В Западной Литве – не только снег и мокрый снег, можно ожидать и дождь. Местами туман, гололед. Ветер непостоянного направления. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Осадки ожидаются до конца недели. Местами будет скользко. И по ночам, и в дневное время ожидается плюсовая температура.