Стадион имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе решено реконструировать без части средств ЕС

Самоуправление Каунаса решило реконструкцию стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса осуществить, отказавшись от части выделенных средств Евросоюза.

Каунасский совет на последнем в этом году заседании поддержал предложение вычеркнуть стадион из списка проектов, осуществляемых по программе фондов ЕС. Для возведения цокольного этажа должно было быть выделено из средств ЕС 4,6 млн евро.

Как сказал руководитель отдела программ развития инвестиций самоуправления Тадас Метелёнис, при использовании этих средств для строительства стадиона возникал риск, что часть их будет признана несоответственными, поэтому это финансирование перенаправлено на "более безопасные" проекты.

"Стадион был разделён на два отдельных объекта: на пространство под трибунами и на спортивную часть. ЕС строго не выделяет денег на профессиональную спортивную инфраструктуру, направляя деньги лишь на неформальное образование детей, сообществам. (...) Пространство под трибунами мы выделили как отдельный объект и у агентства, проверяющего наши заявления и договор, возникло много сомнений, где проходит граница между спортивной и неспортивной частью стадиона", – сказал он.

Отказавшись от части финансирования ЕС, самоуправления на проект выделит всего 18,6 млн евро, правительство Литвы – 13,7 млн евро. Ещё 3,98 млн евро финансирует иная программа ЕС.

Общая стоимость проекта – 36,3 млн евро, из них 34,95 млн евро стоят работы подряда. В общую проектную сумму также входят работы по проектированию, техническому и инженерному администрированию.

4,6 млн евро сэкономленных средств ЕС самоуправление планирует использовать для реконструкции бывшей базы военно-воздушных сил в Алексотасе и др.

На проведенном Каунасским самоуправлением конкурсе победителем объявлено турецкое предприятие KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S., предложившее минимальную цену – 34,95 млн евро. Работы по реконструкции были начаты в августе.

Планируется, что работы по реконструкции стадиона будут завершены через 20 месяцев после подписания договора в июле этого года.

После реконструкции количество мест на сталионе увеличится с 9500 до 15000, все трибуны будут находиться под крышей. Стадион оборудуют современным обогреваемым покрытием. Он будет соответствовать требованиям высшей 4 категории УЕФА.