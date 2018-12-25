Министр: при реформировании не планируется отменять государственные пенсии

После того, как Министерство социальной защиты и труда Литвы начало реформы системы социальных пенсий, отменять эти пенсии пока что не планируется, сказал министр Линас Кукурайтис.

"Пока что действительно не идёт речи об отмене государственных пенсий. Эти адекватные изменения, которые являются обязательными, которые видно невооружённым глазом, коррекции, которые обязательно нужно выполнить, мы их собираем и представим свои предложения", – сказал министр.

По его словам, в данное время министерство готовит предложения о реформировании государственных пенсий, вынести их на общественное обсуждение планируется в первом полугодии 2019 года.

По данным Минтруда, в данное время в Литве государственные пенсии получают более 100 000 человек. Это бывшие должностные лица, судьи, учёные, заслуженные или пострадавшие лица, из государственного бюджета также выплачиваются компенсационные выплаты творческим сотрудникам и ренты бывшим спортсменам и сигнатариям.

Министерство отмечает, что все эти государственные пенсии разнообразных видов регламентируются по-разному: назначаются базовые величины, принципы рассчитывания выплат, условия назначения и выплачивания. Некоторые критики говорят, что это не соответствует принципам социальной справедливости и пропорциональности.

Подсчитано, что большую часть получателей государственных пенсий составляют пострадавшие люди (жертвы репрессий) – около 63%, получателей профессиональных пенсий 23%, а получателей заслуженных пенсий – около 14%.

По информации министерства, государственные пенсии и ренты в обществе часто оцениваются как привилегированные, поскольку это – дополнительные выплаты, которые выплачиваются вместе с пенсией социального страхования, также выплачиваются представителям определенных профессий или за заслуги.

Некоторые выплаты производятся ещё молодым людям за меньший стаж, чем у всех остальных, или выплачиваются за те же самые заслуги, за которые назначается и государственная пенсия или рента, людям, уще поощрённым денежными премиями.

Государственная пенсия первого уровня составляет 232 евро, второго – 116 евро. Размер ренты сигнатария составляет 1285 евро.