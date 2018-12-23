Клиентов банков ждут перемены: после нового года некоторые банки меняют расценки

С 1 января 2019 года меняются расценки некоторых действующих в Литве банков.

С 1 февраля меняются расценки на услуги банка Luminor как для физических, так и для юридических лиц.

Минимальная стоимость услуг с февраля для физических лиц увеличится на 10 евроцентов до 1 евро.

Выдача чековой книжки для бизнес-клиентов будет стоить 10 евро. До сих пор эта услуга была бесплатной.

Переводы в евро как внутри банка, так между банками Европейской экономической зоны в банковских отделениях подорожают с 3 до 5 евро.

С 1 января меняются цены на услуги банка Danske Bank для частных клиентов и юридических лиц. Платежи в отделении банка подорожают с 2,5 до 3,5 евро.

Бизнес-клиенты будут платить за открытие счета 100 евро (до сих пор эта услуга была бесплатной). Расходы на обслуживание счета в банке для юридических лиц подорожают на 60 центов до 4 евро.

Меняется и месячная плата за счет в банке Citadele. С 1 января банк отменяет эту плату (сейчас она составляет 70 евроцентов в месяц).

Правда, если клиент в течение 6 месяцев не осуществляет ни одной операции и у него нет других соглашений с банком, то ему придется платить за услуги 70 евроцентов в месяц.

Повторное открытие счета с тем же номером, который был у закрытого счета, будет стоить 30 евро.

Swedbank и SEB в ближайшее время менять расценки не планируют.