Латвия и Литва активизировали борьбу с российскими шпионами

В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны несколько человек, среди них бывший вице-мэр Вильнюса. В Латвии в государственной измене обвинили известного журналиста. DW разбиралась в происходящем.

Правоохранительные органы Литвы утверждают, что они "раскрыли сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". О проведении досудебного расследования случаев шпионажа в пользу России сообщил генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил 19 декабря, не назвав точного числа фигурантов дела.

По его словам, один из подозреваемых, известный политик, в прошлом дипломат, депутат Сейма и вице-мэр Вильнюса Альгирдас Палецкис, находится под арестом с октября нынешнего года. Другого - бывшего лидера прокремлевского движения "Единство", гражданина России Валерия Иванова - задержали во время обыска 18 декабря, однако через два дня освободили из-под стражи.

Бывший вице-мэр столицы Литвы стал шпионом?

По словам генерального комиссара литовской полиции Линаса Пярнаваса, во время обысков были обнаружены доказательства, которые позволяют предполагать, что подозреваемые занимались сбором информации в пользу другого государства. Начиная с 2014 года литовские органы правоохраны выявили 12 человек, которые занимались такой деятельностью. За шпионаж в пользу другого государства в Литве грозит тюремное заключение сроком от 2 до 10 лет.

По мнению литовского эксперта по безопасности, доктора социальных наук Виктора Денисенко, поскольку Альгирдас Палецкис в свое время занимал важные посты в МИДе и в Социал-демократической партии Литвы, был политиком с блестящими перспективами, которого прочили в мэры Вильнюса, то обвинения в шпионаже могут быть связаны с какими-то его прошлыми связями. Другой задержанный, Валерий Иванов, в начале 1990-х годов был лидером движения "Единство", которое было направлено на противодействие восстановлению независимости Литвы.

"Альгирдас Палецкис и Валерий Иванов поддерживают запущенную Москвой конспирологическую версию о том, что 13 января 1991 года гражданские лица, защищавшие телебашню в Вильнюсе от советских солдат, погибли не в результате действий Советской армии, а от пуль таинственных снайперов, связанных с "Саюдисом" (общественным движением, боровшимся за независимость Литвы от СССР. - Ред.)", - рассказал DW Денисенко.

Эксперт полагает, что история с нынешними задержаниями и арестами укладывается в схему влияния России на правые и ультраправые силы в Европе.

Латвия: что происходит вокруг IMHOclub.lv

В ноябре полиция безопасности Латвии задержала трех человек, подозреваемых в "действиях, которые, предположительно, были направлены на поддержку действий иностранного государства и на создание угрозы национальной безопасности Латвийской Республики". Среди задержанных был главный редактор и основатель дискуссионного портала IMHOclub.lv Юрий Алексеев. Суд отказался удовлетворить ходатайство полиции и взять журналиста под стражу. Несколько ранее в отношении Алексеева было возбуждено уголовное дело о разжигании розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Сам Алексеев все обвинения отрицает, утверждая, что дело против него сфабриковано. В данный момент деятельность портала остановлена полицией безопасности.

Как пояснил в комментарии для DW профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс, полиция безопасности обвиняет Алексеева в том, что он называет латышский язык "фашистским" и призывает "прикончить всех фашистских выродков". По словам политолога, главный редактор IMHOclub.lv никогда не принадлежал к умеренному крылу, но в последнее время его высказывания становились все более радикальными.

"Хотя господин Алексеев, судя по его высказываниям, пророссийский, даже прокремлевский публицист, в Латвии никто не запрещает высказывать мнение отличное от общепринятого. Но обвинения, выдвинутые против господина Алексеева, очень серьезны, - считает Розенвалдс. - Посчитает ли суд достаточно вескими представленные доказательства, покажет время".

Сигнал литовской контрразведки

По мнению Гжегожа Кучиньского, эксперта по постсоветскому пространству польского аналитического центра Warsaw Institute, чрезвычайно интересным является факт, что литовские спецслужбы предали дело огласке. Аналитик считает, что об этом стало известно, так как контрразведке удалось определить и задержать других лиц, занимавшихся сбором информации. Кучиньски придерживается точки зрения, что Палецкис не является шпионом классического типа.

"Литва очень активно поддерживает Украину, особенно после Крыма и инцидента с захватом российскими военными моряками кораблей ВМФ Украины в Керченском проливе. Вполне возможно, что задержание шпионов вписывается в политику Вильнюса по отношению к России", - предполагает Кучиньский.

Полковник Анджей Дерлятка, в 2002 - 2005 годах являвшийся заместителем главы Агентства разведки Польши, считает, что о задержании лиц, обвиняемых в шпионаже, скорее всего, стало известно по политическим мотивам, чтобы передать ясный и понятный сигнал - контрразведка работает хорошо и российской разведке в Литве делать нечего.

"Вообще же общеизвестно, что появление в средствах массовой информации сообщения о том, что контрразведке удалось задержать шпиона, на самом деле является свидетельством провала работы контрразведчиков. Суть работы контрразведки – выявить и затем перевербовать шпиона, чтобы с его помощью узнать, чем интересуются спецслужбы соседних стран на территории нашей страны, а затем использовать для передачи ложных сведений" – резюмирует Дерлятка.