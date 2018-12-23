Снег осложняет ситуацию на многих дорогах Литвы

В воскресенье ночью из Литвы уходил циклон, который простился новой порцией снега. Из-за снега предупреждают о сложных условиях на дорогах. В Утенском, Вильнюсском и Алитусском округах и в Вилькавишкском, Шакяйском и Юрбаркском районах дороги покрыты слоем снега, скользкие.

Водители должны обратить внимание на районные дороги, особенно в восточной части Литвы.

"Более сложные условия движения из-за затянувшихся осадков сформировались в восточной и юго-восточной части Литвы - в Утенском, Вильнюсском и Алитусском округах. Там дороги покрыты слоем снега, скользкие. На остальной части Литвы магистральные дороги мокрые, а второстепенные – с колеями, районные – покрыты слоем снега, они также скользкие.

При минусовой температуре на дороге формируется гололед. На всей территории страны условия на дорогах сложные, поэтому водителям надо это учитывать и выбирать безопасную скорость, соблюдать безопасное расстояние", – сказала LRT специалист Центра информирования водителей Лина Баронене.

