Читатели предупреждают: телефонные мошенники сочинили новую историю

Читатель портала DELFI поделилась своей историей. Членам семьи звонили с номера 868148704, однако мошенники могут пользоваться и другими номерами.

Мошенники передают трубку плачущей женщине, которая умоляет о помощи. Затем трубку передают якобы врачу Сантаришкской клиники, который говорит, что в нашем случае - дочь (называет имя) упала с лестницы, сломала руку, разбила губу, но, самое главное, что она за собой потянула и другую девочку, которую сейчас оперируют, родители девочки просят денег, если им не заплатить, то они обратятся в суд.

Кроме того, мошенники требуют назвать адрес, требуют дать расписку за сына или дочь, гарантирующую, что деньги будут переведены. Читатель портала предупреждает жителей о такой форме мошенничества и рекомендует не верить аферистам.