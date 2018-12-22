Актуальный вопрос: как в праздники будут работать магазины

25 декабря в Литве магазины работать не будут, поэтому желательно купить все необходимое заранее.

Магазины торговых сетей Norfa и Lidl не будут работать на Рождество уже не в первый раз. В этом году они продолжают эту традицию.

"Кроме того, 24 декабря все магазины Norfа закроются на 2 часа раньше, а 31 декабря - на 1 час раньше. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.

Владельцы Norfа убеждены, что в выходные и праздничные дни торговля должна быть ограничена. Это необходимо, чтобы отметить праздники могли и работники магазинов", – сказал пресс-секретарь сети Дарюс Рилишкис.

Магазины Lidl 24 декабря будут работать до 18 ч., а 25 декабря вообще не будут работать. 26 декабря магазины Lidl будут работать с 10 до 19 ч.

Похожее решение приняла и сеть Iki - магазины будут работать в сокращенном режиме 24 и 31 декабря, а также 1 января, а 25 декабря работать не будут.

В этом году магазины Maxima 24 декабря закроются в 17 ч. 25 декабря магазины работать не будут, а 26 декабря откроются в 9 ч.

Большая часть магазинов Rimi 24 декабря закроется в 20 ч., только некоторые закроются в 17–19 ч. 25 декабря магазины Rimi, работать не будут, а 26 закроются в 20 ч.

В праздник - 25 декабря - не будут работать и торговые центры Akropolis. 24 декабря они закроются в 17 ч. 26 декабря магазины Maxima XXX и аптеки в этих ТЦ откроются в 9 ч. Остальные магазины, как обычно начнут работу в 10 ч.

ТЦ Panorama 24 декабря закроется в 18 ч. Во второй день Рождества все магазины в этом ТЦ закроются в 20 ч., не будет работать только отделение банка Swedbank, а рестораны и кафе закроются в 22 ч.

Изменится и время работы ТЦ Ozas. 24 декабря рестораны, Multikino и магазины будут работать до 17 ч. 25 декабря ТЦ не будет работать вообще, а 26 декабря магазины, рестораны и Multikino будут работать с 10 до 22 ч., только Maxima XXX откроется в 9 ч. и будет работать до 22 ч.