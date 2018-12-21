В Литве потребители подключатся к связи нового поколения 5G со следующего года

Компания интегрированных телекоммуникационных услуг Telia Lietuva первой в Литве представила связь нового поколения 5G. Однако коммерческие услуги связи 5G ещё не будут предоставляться - они должны быть запущены в следующем году после проведения запланированного аукциона частот.

В пятницу компания продемонстрировала новый рекорд скорости для мобильных устройств: в полевых условиях данные в реально действующей сети Telia передаются со скоростью 1,8 гигабита/сек (Гбит/с).

"Мы первыми в Литве запускаем подключение нового поколения 5G. Этот шаг важен не только для нас, как для компании, но и для всей страны, так как он подтверждает, что Литва остаётся лидером интернет-технологий и уже сейчас имеет платформу цифрового будущего", - заявил в пятницу Данас Стромбергас, глава Telia Lietuva.

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Существовавший до сих пор рекорд скорости передачи данных в реально действующей сети составил 750 Мбит/с. Его продемонстрировала тогдашняя компания Omnitel (ныне - Telia Lietuva) в 2016 году.