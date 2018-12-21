Жителей Вильнюса разочаровало решение руководства городского транспорта

В этом году у некоторых появилась возможность взять отпуск на 3 дня и отдыхать 11 дней. К сожалению, такая удача улыбнулась далеко не всем жителям литовской столицы.

Однако компания Susisiekimo paslaugos почему-то решила, что между праздниками в рабочие дни 927, 28 и 31 декабря) городской транспорт будет курсировать по субботнему расписанию. Какой "прекрасный подарок" работающим людям, особенно тем, кому надо рано приезжать или поздно покидать рабочее место. Интересно, все ли работодатели нормально отнесутся к опозданию на работу по причине отсутствия транспорта в подходящее время?

Еще более интересен способ подачи этой информации - на сайте компании 19 декабря появилось такое уведомление "В праздники в центр города ночной транспорт будет ходить чаще" (http://www.vilniustransport.lt/lt/news/view/?id=1230) а в 6 абзаце сказано "Мы постоянно следим за тенденциями и потоком пассажиров, в праздничный период поток пассажиров снижается примерно на 30%, поэтому 27, 28 и 31 декабря автобусы и троллейбусы всех маршрутов за исключением 13-го троллейбуса, будут курсировать по субботнему расписанию".

Интересно, человек, у которого родилась такая идея ездит на работу на общественном транспорте? Скорее всего, нет, я думаю, он в эти дни взял отпуск. А чтобы работающие вильнюсцы не скучали, преподнес им "подарок". Спасибо Вам большое! Такое письмо пришло в редакцию портала DELFI. Журналисты обратились за комментарием в компанию Susisiekimo paslaugos.

Пресс-секретарь Susisiekimo paslaugos Мигле Белините ответила: "Мы постоянно следим за тенденциями и потоком пассажиров, в праздничный период поток пассажиров снижается примерно на 30%, поэтому 27, 28 и 31 декабря автобусы и троллейбусы всех маршрутов за исключением 13-го троллейбуса, будут курсировать по субботнему расписанию.

Мы хотим отметить, что именно по субботнему, а не воскресному расписанию, оно меньше отличается от расписания в рабочие дни, особенно – если говорить об утренних рейсах. Об этих переменах мы информируем пассажиров заранее – на сайте, в СМИ, в социальных сетях, на табло на остановках, на экранах общественного транспорта.

Мы анализируем потоки пассажиров и меняем расписание так, чтобы клиенты не пострадали. Например, в ночь с 25 на 26 декабря прогнозируется рост числа пассажиров ночных автобусов, поэтому они будут ходить чаще (обычно в ночь со вторника на среду они вообще не курсируют). То же самое и в новогоднюю ночь - мы призываем жителей ехать в город на общественном транспорте, а потом вернуться на ночных автобусах, они будут более вместительными и будут курсировать чаще. Такие решения были приняты с учетом потока пассажиров".