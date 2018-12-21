Стоит поторопиться: 5 дней нельзя будет перевести деньги

В праздничный период жители активнее расплачиваются при помощи банковских карт и чаще осуществляют денежные переводы. В этом году 5 дней нельзя будет перевести деньги из одного банка в другой. Правда, этот год может быть последним, когда людям придется столкнуться с подобным неудобством, поскольку банки внедряют систему мгновенной оплаты.

Специалисты Ассоциации банков Литвы (АБЛ) напоминают, что не стоит откладывать запланированные денежные переводы на последний день уходящего года.

"Мы заметили, что в конце года люди оплачивают не только текущие счета (например, за коммунальные услуги) но и делают переводы в пенсионные и страховые фонды", – заметил президент АБЛ Мантас Залаторюс.

Как компании, так и жителей просят не откладывать и перевести деньги на этой неделе. Стоит помнить, что межбанковские переводы осуществляются только в рабочие дни. Значит в этом году с 22 по 26 декабря их не будут осуществлять. Переводы начнут осуществлять с 27 декабря.

Эту проблему может решить система мгновенной оплаты счетов и денежных переводов, однако ее ввели еще не все банки.

Пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс заметил, что клиенты банка, которые пользуются мобильной версией Swedbank 2019 могут переводить деньги на счета в Swedbank, SEB и Paysera даже в праздничный период.

Первым мгновенную систему переводов в Литве представил банк SEB, однако пока его клиенты могут только получать деньги, а вот сами переводить их не могут.

Представитель банка Luminor Гедре Белските заметила, что в этом году клиенты банка в праздники деньги переводить не смогут, а вот со следующего года такая возможность появится.

Залаторюс отметил, что это Рождество последнее, когда жителям Литвы придется столкнуться с такими неудобствами, поскольку банки подписали меморандум, и со следующего года подключатся к системе мгновенной оплаты.