Facebook откроет в Риге центр модерации и примет на работу 150 человек

Социальная сеть Facebook откроет в Риге отделение, которое будет заниматься модерацией публикаций пользователей, сообщает Delfi.lv со ссылкой на слова вице-президента Facebook по контент-политике Ричарда Аллана. Около 150 работников рижского офиса будут отслеживать публикации на языках стран Балтии, а также на русском языке.

Офис в Риге в 2019 по заказу Facebook откроет немецкая компания CCC (Competence Call Center). Основной задачей рижского подразделения будет проверка того, насколько публикации пользователей отвечают стандартам социальной сети. На данный момент планируется, что сотрудники будут отслеживать публикации на русском, латышском, литовском и эстонском языках, но в будущем круг языков может быть расширен.

"Люди, которые полагают, что увидели не отвечающее правилам содержание, сообщают об этом нам. Дальше мы используем комбинацию автоматических решений и человеческого участия. Участие человека очень важно. Учитывая наши размеры, вы можете представить количество сообщений, которые мы получаем", - заявил Аллан.

На данный момент модерацию публикаций на Facebook обеспечивают около 30 тысяч человек. "Среди них есть инженеры и технические эксперты, но примерно половина из них - люди, которые рассматривают полученные сообщения", - заявил Аллан. По его словам, если речь идет о модерации материалов порнографического характера, то для этого не нужно, чтобы человек владел конкретным языком. Если же речь идет о языке ненависти, то важно, чтобы модератор знал этот язык. Поэтому в Риге будут работать люди, которые владеют языками Восточной Европы.

Исполнительный директор ССС Ульф Хербрехт заявил Delfi, что в Риге - так же, как и в других подобных центрах Facebook в Барселоне и Эссене - будет обеспечена рабочая среда высшего качества и лучшая в отрасли поддержка команде.

В третьем квартале количество пользователей Facebook во всем мире составило 2,27 млрд человек. Чистая прибыль компании за тот же период достигла 5,14 млрд долларов.