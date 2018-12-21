21 декабря парламент Литвы будет открыт для посещения

21 декабря с 11 до 15 ч. парламент Литвы будет открыт для посещения. Все желающие без предварительной регистрации смогут осмотреть выставки в помещении парламента.

В Витражной галерее представлена выставка проекта "Моя Литва", посвященная 100-летию государства. На выставке представлены работы учеников, студентов и профессиональных художников из Литвы и Эстонии: Анне Даниэлы Родгерс, Татьяны Стомахиной, Ниды Матулайтите, Геновайте Скрабулене, Меды Норбутайте, Эмилии Талочкене, Йоланты Йочене, Айдаса Аугустиса, Виргинии Калинаускайте, Юрги Сидабрене, Арвидаса Багдонаса, Ричардаса Талочки.

В галерее Защитников свободы Литвы можно осмотреть выставку, посвященную 550-летию польского парламентаризма "Польша. Традиции парламентаризма до 1791 г.". Посетители выставки могут ознакомиться с важными событиями развития парламентаризма XIV-XVIII вв. Автор концепции выставки - депутат польского парламента Эва Томашевска.

В выставочной галерее II зала можно осмотреть выставку работ Ины Миндюз "Женщина носит контрасты красоты".