Литва и ещё 15 стран ОБСЕ призвали Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне

Литва и ещё 15 стран Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) в четверг призвали Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне, а в случае отказа это сделать - обеспечить независимое расследование международными экспертами.

В открытом заявлении эти страны призвали Россию освободить Оюба Титиева, директора чеченского бюро правозащитного центра "Мемориал", который почти год содержится в заключении.

"Судебные заседания должны проводиться не в Чечне, дабы была обеспечена независимость судебной власти. Эта рекомендация должна быть незамедлительно выполнена в случае с Оюбом Титиевым. Он должен быть освобождён", - говорится в документе.

В четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ был представлен так называемый "Отчёт Московского механизма", инициированный странами в связи с нарушениями прав человека и безнаказанностью в Чечне.

Согласно отчёту, подготовленному независимым московским экспертом Вольфгангом Бенедеком, собранные доказательства подтверждают обвинения относительно имеющих место в Чечне преследованиях, незаконном задержании, пытках, насильственных исчезновениях и убийствах.

По данным Министерства иностранных дел Литвы, подтвердилось и преследование лиц в связи с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. В документе говорится, что принцип верховенства права в Чечне не работает, репрессивный государственный аппарат преследует оппонентов власти и правозащитников, в стране царит атмосфера безнаказанности и запугивания.

"Московский механизм" был запущен 1 ноября этого года Ирландией, Бельгией, Данией, Эстонией, Исландией, США, Великобританией, Канадой, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Францией, Финляндией, Швецией и Германией.

В последний раз "Московский механизм" ОБСЕ был использован в 2011 году в связи с нарушением прав человека в Беларуси, и в 2003 году - в связи с преследованием политических оппонентов в Туркменистане.