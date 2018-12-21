Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве

Селедка и мандарины - традиционные рождественские продукты в Литве. Без них не обходится ни один праздник.

Спрос на эти продукты растет в декабре, продажи увеличиваются в разы.

"В праздничный период эти товары пользуются большим спросом – спрос на них увеличивается в 3 раза. Именно поэтому мы заранее делаем заказы, чтобы покупатели могли приобрести эти товары по доступной цене. За последние годы стоимость мандаринов снизилась - и из-за конкуренции, и из-за не одинакового урожая в разных странах Европы. Между тем цены на селедку остаются более-менее стабильными и в последнее время не меняются", – сказал представитель сети Maxima Паулюс Стонис.

Интересно, что несмотря на большой спрос, торговцы не всегда повышают цены. Из-за конкуренции мандарины и селедку иногда продают дешевле, чем год назад.