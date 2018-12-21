Университет Миколаса Рёмериса присоединяется к Вильнюсскому техническому университету

Сейм Литвы в четверг принял постановление о начале присоединения Университета Миколаса Рёмериса к Вильнюсскому техническому университету (ВТУ) им. Гедиминаса.

За это проголосовали 84 парламентария, ни один не был против, двое воздержались.

Согласно постановлению, до 15 февраля следующего года должны быть выработаны условия присоединения Университета Миколаса Рёмериса к ВТУ, план реорганизации и новый устав ВТУ.

Ранее Сейм принял решение о присоединении Университета Аляксандраса Стульгинскаса и Литовского эдукологического университета к Университету Витаутаса Великого.

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В начале декабря правительство одобрило предложение присоединить Шяуляйский университет к Вильнюсскому университету.

Также планируется присоединить Литовской университет спорта к Литовскому университету наук о здоровье, несмотря на возражения Университета спорта.