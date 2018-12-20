Сейм Литвы не утвердил выводы комиссии по деятельности LRT

В четверг парламент Литвы не утвердил выводы временной комиссии сейма по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности национального вещателя LRT (Литовское радио и ТВ).

За утверждение выводов проголосовало 55 членов Cейма, против было 57, пятеро воздержались.

Перед этим парламентарии вычеркнули из выводов все предложения, связанные с изменениями в управлении LRT.

62 парламентария поддержали предложение Аушрине Армонайте вычеркнуть из выводов предложения об изменении в управлении LRT, против было 35 членов Cейма, 15 парламентариев воздержались.

Таким образом не было принято предложение учредить новый орган управления LRT - правление, внести коррективы в порядок назначения членов совета LRT, связав его со сроком полномочий назначающего ведомства, сократить сроки полномочий членов совета с шести до пяти и пр.

Между тем председатель парламентского комитета по культуре, лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис вместе с членами комиссии по расследованию деятельности LRT зарегистрировали новую редакцию закона об общественном вещателе.

В ней намечается учредить правление LRT, сократить срок полномочий членов совета и внести изменения в принципы формирования, отказаться от рекламы на веб-сайте.

В утвержденных сеймом выводах комиссии раскрыты нарушения при проведении конкурсных закупок, допущенные при прежнем руководстве LRT. Констатировано, что Служба конкурсных закупок с 2005 года систематически фиксировала нарушения, но нет данных о том, чтобы тогдашнее руководство LRT принимало меры для их предотвращения.

В конце декабря прошлого года Cейм сформировал комиссию для расследования ситуации с финансами LRT. Ей было поручено дать оценку соответствия цен на продюсерские услуги, изучить закупки LRT, структуры руководства, ее соответствие европейской практике и пр.

Во время парламентского расследования сменилось руководство LRT. После истечения второго срока полномочий главы LRT Аудрюса Сяурусявичюса гендиректором в марте была избрана М. Гарбачяускайте-Будрене.