Рассказы работников отдела метрикации: необычные имена и странные просьбы

В этом году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два юбилея – 695-летие Вильнюса и 100-летие восстановления государства. В конце года Вильнюсская мэрия подсчитала, насколько вырос город, сколько детей родилось, сколько браков заключено.

В этом году в Вильнюсе родилось 11 300 детей (89 - двоен и одна тройня). Из них больше 5400 девочек и 5800 мальчиков.

Самые популярные имена девочек в этом году: Лея, София, Эма, Аустея, Лепа, Габия, Лука, Камиле, а мальчиков - Херкус, Рокас, Ажуолас, Робертас, Домас и Матас.

"Работники отдела метрикации всегда готовы помочь жителям, дают, если это требуется, и советы. Иногда родители даже интересуются у них, какое имя красивее или популярнее", – рассказала заведующая отделом Гражданской метрикации Илона Юргутене.

Были и уникальные имена: Эволета, Орлина, Ука, Винода, Набелия, Джема, Мелда, Ида, Саулея, Солея, Юна, Делманте, Амея, Айвия, Гунде, Эвия, Милия, Велте, Вигита, Йомиле, Юне, Априле, Каригайле, Миле, Левита, Гаудре, Инара.

Мальчиков: Неюс, Увис, Атимас, Таурагнас, Ардас, Юдас, Кариётас, Юрис, Айгирис, Гаюс, Гирюс, Алварас, Акселис, Эванас, Эверетас, Вайдрюс, Йорунас, Рамилис, Алтаюс, Айденас, Андаюс.

Нередко родители придумывают имя из частей имен отца и матери: Орлина (Орестас + Лина), Йонайсте (Йонас + Айсте) и т.д.

В этом году в брак вступило больше 6000 пар (почти 3000 в ЗАГСе, 1800 за границей, 1300 - в храмах).

Часть вильнюсцев заключала браки в необычных местах – Ратуша, Ботанический сад, Веркяйский дворец, Пучкоряйский разлом, "Бельмонтас" и т.д. Несколько пар заказали церемонию в ночное время, а одна попросила сочетать их браком на Новый год, ровно в полночь.

Были и необычные просьбы, которые выполнить не удавалось: изменить персональный код, заменить одно имя 12-ю. Были и курьезы – девушка просила зарегистрировать ее брак с двумя молодыми людьми, поскольку не могла определиться,кого из них выбрать.