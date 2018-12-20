Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ

С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на электроэнергию и на газ для потребителей. По этой причине жителям рекомендуют заплатить за них в 2018 году. Если жители опоздают и декларируют показания счетчиков в январе, то им придется платить за услуги по новым ценам.

Центр услуг Gilė уже рассылает жителям напоминания о том, что им стоит поспешить и заплатить за электроэнергию и газ, использованные в декабре до конца года. Если жители опоздают и декларируют показания счетчиков в январе, то им придется платить за услуги по новым ценам.

"С февраля 2018 года изменился принцип декларирования количества использованного электричества и газа – данные декларируют за текущий месяц до конца этого месяца", – сказал DELFI представитель службы коммуникации "Литовской энергии" (Lietuvos energijа) Артурас Кетлерюс.

Есть и другой вариант – жители могут декларировать данные в декабре, а оплатить счета в январе, тогда они также будут платить по старым ценам.

"Обычно клиенты оплачивают счета сразу, как только декларируют данные. Если человек хочет декларировать данные, а оплатить счет позже, он может это сделать, воспользовавшись www.manogile.lt. Тогда в январе он получит счет по старым ценам. Его можно оплатить до конца января. Важно помнить, что в тех местах, где услуги оплачивают наличными, нет возможности просто декларировать данные", – напоминает Кетлерюс.

Не приведет ли это к злоупотреблениям - например, жители декларируют больше, чем использовали в реальности? Кетлерюс сказал, что такой риск не предусматривают, поскольку жители знают, что работники ESO могут в любой момент приехать и снять точные показания счетчиков.

Нет данных о том, какое максимальное количество электроэнергии или газа человек должен декларировать в месяц. По правилам, надо декларировать фактические показания счетчика. Если специалисты отмечают неожиданный рост потребления газа или света, работник выезжает на место, чтобы сверить показания. Если количество не совпадает, то проводят коррекцию данных, а излишки пересчитывают по новым ценам", – сказал Кетлерюс.

DELFI напоминает, что со следующего года электроэнергия и газ в Литве дорожают на 12–18%.