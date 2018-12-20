Ответ Кремлю на упреки о задержании Палецкиса: не вам читать нам нотации досталось и Паксасу

Не России читать нотации о демократических свободах, так, комментируя реакцию Кремля на информацию о расследовании шпионажа в пользу РФ, сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он сказал, что его не удивило, что 19 декабря на Литву посыпались упреки в связи с русофобией и "отрыве от демократии" со стороны Кремля.

"Не России читать нотации миру о демократических свободах и ценностях, не пни должны этим заниматься. Я думаю, что многие это понимают", - сказал в интервью Žinių radijаs Линкявичюс.

"Честно говоря, эти заявления не удивляют, поскольку отрицание всех очевидных моментов, видимых невооруженным глазом, стало обычной практикой", - продолжил он.

Вместе с тем, Линкявичюс подчеркнул, что для него арест бывшего лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса за шпионаж не был новостью. По словам министра, когда понимаешь цели кремлевской политики, такой факт вообще не должен удивлять.

"Мы не слишком удивились, поскольку знали, что идут активные действия против интересов нашей безопасности, используются все рычаги и способы. Да, сам этот факт не должен удивлять", - сказал Линкявичюс, прибавив, что действия Кремля вносят деструкцию в зарубежную политику.

"К сожалению, Россия сегодня не является каким-то создающим или регулирующим кризис фактором, Россия, к сожалению, не становится супергосударством, это суперпроблема", - подчеркнул министр.

На вопрос, стоит ли Москве ждать какого-то ответа Москвы в связи с проводимым расследованием, Линкявичюс подчеркнул, что Россия уже сейчас использует все рычаги давления на Литву.

"Мы уже сейчас видим и надеемся, получаем определенные гибридные угрозы (...) Это очень эффективное оружие и стратегическая коммуникация, и пропаганда, кибератаки, которые мы испытываем всякий раз, тысячи раз в год, некоторые очень болезненные. У нас немало вызовов в сфере энергетики. Это происходит каждый день", - сказал Линкявичюс.

19 декабря в Литве появилась информация о задержании Альгирдаса Палецкиса по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. На пресс-конференции в Генпрокуратуре сообщалось, что задержан целый ряд лиц, в их числе и один гражданин России - Валерий Иванов (его 19 декабря освободили из-под стражи). Точное число подозреваемых не указано. По словам генпрокурора Эвалдаса Пашилиса, в ходе шпионажа метили в "наиболее чувствительные для общества места", включая дело 13 января, которое рассматривают в суде.

Европарламентарий Роландас Паксас не представляет позицию внешней политик Литвы, сказал Линкявичюс, комментируя встречу Паксаса с главой РФ Владимиром Путиным. По словам министра, Паксас не представляет никакие литовские ведомства. Россия использовала Паксаса как позицию европарламентария и вызвала сомнение в единстве европейской политики.

По словам министра, Россия все время старается сотрудничать с экстремистскими силами в Европе, чтобы раздробить единую позицию Европы.

"Паксас не представляет Литву, не представляет литовские ведомства. Это его личная деятельность. С другой стороны, он является членом ЕП, это будет использовано Россией как определенный раздражитель или способ посеять сомнения в единстве европейской политики, это и произошло. Тут нечего обобщать, всем понятно, это не выражение политики Литвы, не демонстрация какой-то нашей позиции. Это часть другой игры, не нашей", - сказал Линкявичюс.