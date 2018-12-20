Цены на зимние развлечения в Вильнюсе кусаются

Снега в этом году в Литве достаточно, но есть такие места, где зимние развлечения предлагают еще раньше, чем выпадает снег. Лыжные центры уже в течение некоторого времени предлагают зимние утехи, клиентов у них предостаточно, пишет lrytas.lt.

18 декабря в 18 ч. на горе Лаймиса в Вильнюсе собралось немало любителей лыжного спорта. Одни привозят лыжи с собой, другие берут их в аренду на месте. Большинство приезжает сюда компаниями.

На самой трассе людей также немало. Среди них и взрослые, и дети. В числе клиентов не только жители Литвы - слышится английская и немецкая речь.

Администратор Лепкальнисского лыжного центра Артурас Белскус сказал, что сезон в этом году начался рано - с 24 ноября. Он заметил, что количество клиентов растет с каждым годом. "Особенно много детей. У нас действует лыжная школа, они приходят сюда на занятия", - сказал Белскус.

Цены разные. Все зависит от времени развлечения и есть ли у людей свой инвентарь.

В рабочий день за пользование подъемником в течение 1 ч. придется заплатить 10 евро, 2 ч. – 11 евро, в выходные цены выше - 1 ч. стоит 11, 2 ч. 13 евро. Аренда лыж обойдется в 7 евро в час.

В Игналине также действует зимний спортивный центр. Стоимость подъемника здесь составляет – 5 евро в час, 8 евро - за два часа, а аренда инвентаря будет стоить 5 евро в час, или 8 евро – за 2 часа.

В Аникщяйском спортивно-развлекательном комплексе Kalita в пятницу, выходные и праздничные дни подъемник стоит 6 евро в час, 8 евро за 2 часа. Аренда инвентаря в эти дни - 4 евро в час или 5 евро за два часа.