Бюро Moody's в центре Вильнюса откроется в январе

Международная корпорация Moody's Corporation, специализирующаяся на рынках капитала, в январе разместит офис в просторном здании Workland на столичной улице Диджёйи. Оператор здания эстонская Workland Estonia не раскрывает, на какой площади разместится Moody's.

"Сдаются в аренду два типа помещений: закрытые офисы и большое сплошное пространство. Основными критериями для Moody's при выборе офисных площадей было репрезентативное место и полностью укомплектованный офис", - сказала Лаура Пановене, представитель Workland.

Компания в здании обоснуется после его открытия в январе. По словам Л.Пановене, в настоящее время идёт процесс сдачи в аренду помещений здания.

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Ранее сообщалось, что в помещениях бывшей штаб-квартиры банка Nordea на улице Диджёйи планируется оборудовать 1260 кв.м метров офисной площади и пространства для сотрудничества. Workland Estonia объявила об инвестициях в проект в размере 1 млн евро.

Само здание принадлежит компании Nordija. По данным Центра регистров, ею управляет кипрская компания Blixgate Holdings Limited и через фирму Promo Vision - Йоланта Довгяло. Кипрскую компанию возглавляет Игорь Сиников.

Корпорация Moody's в декабре официально объявила о планах открытия нового европейского бюро в Вильнюсе. Бюро планирует предоставлять глобальные человеческие ресурсы, финансовые и IT услуги.