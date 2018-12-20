Глава МИД Литвы: после ухода США влияние в Сирии перейдёт к России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил в четверг, что после ухода американских солдат из Сирии в этой раздираемой войной стране влияние возымеет Россия.

По его словам, это ещё больше осложнит ситуацию на Ближнем Востоке.

"Если американцы уйдут из Сирии, из этого самого геополитического поля, которое там происходит и где в нем много сил и много интересов, это отсутствие также будет очень быстро восполнено (...) государствами, такими как Россия, как Иран, и это ещё больше осложнит ситуацию в регионе, не только в самой Сирии", - сказал сказал министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

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Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его страна победила джихадистское движение "Исламское государство" в Сирии, так что все американские солдаты будут выведены оттуда в ближайшем будущем.

"Заявление сделано, но давайте посмотрим, как и когда оно будет реализовано и чем всё это закончится", - сказал Л.Линкявичюс.

В настоящее время в Сирии дислоцировано около 2000 американских солдат. Большинство из них участвуют в учебных и консультационных миссиях, помогая местным силам сражаться с джихадистами.

"Исламское государство" в 2014 году захватило большие участки Сирии и соседнего Ирака. Оккупированные территории группировка управляла железным кулаком, применяя строгую интерпретацию исламского права.

Однако с тех пор стремление джихадистов создать полноценное государство потерпело крах, в результате различных нападений они потеряли большую часть оккупированной территории.

Россия вступила в войну в Сирии в 2015 году.

В Сирии боевики "Исламского государства" всё ещё контролируют несколько анклавов и деревень вокруг города Хаджин.

С начала войны в Сирии в 2011 году уже погибло более 360 тыс. человек, а миллионы жителей страны лишились своих домов.