19 декабря, в 21.50 ч. в деревне Прусаляй (Плунгеский район), во время конфликта нетрезвый (1,92 промилле), мужчина 1957 г.р. удалил ножом в живот нетрезвого (1,53 промилле) собутыльника 1968 г.р.

Ведется расследование.