Мужчина воткнул нож в живот собутыльнику

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Audrius Solominas

Полиция информировала, что в Плунгеском районе помощь врачей потребовалась пострадавшему во время пьяного конфликта мужчине. По предварительным данным, ему ножевое ранение нанес собутыльник.

19 декабря, в 21.50 ч. в деревне Прусаляй (Плунгеский район), во время конфликта нетрезвый (1,92 промилле), мужчина 1957 г.р. удалил ножом в живот нетрезвого (1,53 промилле) собутыльника 1968 г.р. Ведется расследование.

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