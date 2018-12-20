Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют

Не все жители Литвы, получающие небольшие зарплаты и участвующие в пенсионном накоплении являются активными участниками фондов. Кроме того, доходы не всех участников достаточны для того, чтобы отложить на аннуитетные выплаты. Эти проблемы акцентировались не раз, несмотря на это, кажется, пенсионная реформа эту проблему не решит.

По данным Фонда социального страхования "Содры", в Литве 1,3 млн. активных участников фондов, из них 30–33% - неактивные лица, которым не начисляют взносы.

"Это может быть по разным причинам. Это могут быть эмигранты, люди, у которых нет страховых доходов, люди, получающие доходы, с которых взносы в фонды не насчитывают (например, получают выплаты из "Содры" (больничный, отпуск по уходу за ребенком, пенсия и т.д., дивиденды, Выплаты из госбюджета)", – сказал пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис.

Еще часть участников накопления считается неактивной, поскольку они платят небольшие взносы, так как у них маленькие зарплаты, а этих взносов на получение аннуитетных выплат недостаточно. Точное число таких лиц "Содра" не может указать, поскольку доходы людей постоянно меняются.

"В течение жизни доходы людей меняются, а взносы в фонды зависят от доходов", – заметил он.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą Foto: „Sodra“

С нового года вступает в силу пенсионная реформа, но эти участники фондов особых перемен не ощутят. Несмотря на неактивность, их из системы никто не выкинет.

"Если человек участвовал в системе накопления, независимо от возраста и доходов, он будет участвовать и дальше. Отказаться он может если выразит свою волю.

С 2019 года пенсия по старости больше не будет зависеть от того, откладывает человек на пенсию в фондах или нет. В любом случае он получит пенсию, которая зависит от стажа и зарплаты, с которой платит налоги.

Накопленная в фондах сумма будет надбавкой к этой пенсии. Отложит человек меньше - выплаты будут меньше, отложит больше - увеличатся и выплаты", – сказал Ярмалис.

Пресс-секретарь главы Соцмина Эгле Самошкайте заметила, что порядок, который вступит в силу с 1 января 2019 года, ситуацию не изменит – если человек не будет получать трудовые доходы в Литве, то он ничего не сможет накопить.

"В содровской системе или в системе частного пенсионного накопления человек получает какие-то права только тогда, когда работает и у него есть доходы, с которых он платит налоги. Если человек не работает или эмигрировал из Литвы, то у него нет никаких прав ни в частном накоплении, ни в "Содре", – сказала Самошкайте.

Она представила два возможных сценария:

Формально участвующие в накоплении по формуле 2+0+0, но реально неактивные жители, если не откажутся от накопления, то их договор останется в силе. Если у человека нет трудовых доходов в Литве, то реально накопления не будет, но если такие доходы появятся – человек будет откладывать 1,8% от зарплаты (2019 г.), а позже до 2023 г. взносы составят 3% от зарплаты.

Формально участвующие в накоплении по формуле 2+2+2, но реально неактивные жители, если не откажутся от накопления, то их договор останется в силе. Если у человека нет трудовых доходов в Литве, то реально накопления не будет, но если такие доходы появятся – человек будет откладывать 3% от зарплаты.

"Если любой из участников накопит сумму меньше установленной для получения аннуитетных выплат, то он сможет получить накопленные средства либо в виде периодических выплат или в виде одноразовой выплаты – эти деньги могут быть переданы по наследству", – заметила Самошкайте.

Представитель Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что с неактивными участниками накопления надо поработать. Людей надо информировать о ходе накопления. По его словам, пенсионная реформа решает только одну проблему этих участников – их участие в накоплении не будет снижать содровскую пенсию, как это было раньше.

Дубниковас считает, что самая большая проблема - это то, что люди могут решить получать больше денег сейчас и не участвовать в накоплении.

"Тут с одной стороны у них решается проблема - содровская пенсия не снизится. Я больше вижу другой риск - люди с небольшими доходами попросят не отчислять у них деньги. Они уйдут из системы. Есть такой риск, поскольку в силу изменения налоговой системы, у человека, который не участвует в пенсионном накоплении, зарплата будет на несколько десятков евро выше. Представьте себе человека с маленькими доходами, ему эти деньги могут показаться важнее сейчас. И тут мы снова будем создавать часть общества, которая будет зависеть от бюджета, от "Содры" и когда эти люди выйдут на пенсию, они придут к власти просить больше денег, это неизбежно", – сказал DELFI Дубниковас.

DELFI напоминает, что в систему дополнительного пенсионного накопления автоматически включат людей младше 40 лет. Но есть и исключения: их включают в систему, если по данным на 2 января они являются гражданами Литвы, у них есть работа или они работают на себя. Если работы у человека нет, если он покинул Литву, то его в систему не включают.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą Foto: „Sodra“

В систему включат и родителей, которые будут в отпуске по уходу за детьми и тех, кто остановил свое участие в накоплении в 2013 г. (независимо от их возраста).

Все эти люди начнут платить взносы в фонды с 1 июля. Одну из 5 компаний им подберут в случайном порядке (если накопление было остановлено, то вернут в ту же компанию, где был). Если люди хотят участвовать в системе, им не надо ничего делать. Размер взноса составит 1,8% от зарплаты и каждый год будет расти, пока не достигнет 3%. Жители могут и отказаться от участия в накоплении. Об этом они должны уведомить "Содру" до 30 июня.