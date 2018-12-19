Учителя со слезами на глазах покинули здание министерства

"Мы рады, что наконец-то учителей услышали, выслушали и начали решать проблемы", – объявил Литовский профсоюз работников системы просвещения и уведомил, что бастующие учителя покидают здание Министерства науки и образования.



"Я надеюсь, традиция общения будет продолжена и в будущем (...), – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас. – Этот затянувшийся урок подходит к концу. Поэтому мне хотелось бы поблагодарить учителей, которые поверили профсоюзу, поверили, что их голос может/ должен быть услышан, поверили, что рядовой гражданин имеет право на отстаивание своей позиции и своих прав".

Забастовка учителей началась 12 ноября. С 28 ноября группа учителей в течение трех недель дежурила в здании министерства в ожидании переговоров. 3 декабря премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил об отставке министра науки и образования Юргиты Петраускене. Переговоры с учителями продолжил ВРИО министра Рокас Масюлис.

"Мы покидаем здание, но продолжим заботиться, чтобы реформы в сфере образования были усовершенствованы, а не проводились путем создания хаоса", – сказал Навицкас.

"Настроение странное, – сказала учитель из Клайпеды Лилия Бручкене. – Мы рады, но еще пытаемся осознать происходящее".

Бручкене - единственный учитель, который все три недели провел в здании министерства. Сегодня она вернется домой, а завтра ее ждет встреча с учениками.

Канцлер министерства Томас Даукантас раздал учителям подарки, а в 16 ч. к учителям попрощаться приехал ВРИО министра Масюлис.

"Не хочется, чтобы учителя бастовали, хочется, чтобы они работали в школах", – сказал он. Масюлис заметил, что надо делать все возможное, чтобы профессия учителя в Литве стала престижной.

"Это такое событие, которое не забудем до самой смерти, – сказал на прощанье Навицкас.