Такие поправки предложили оппозиционные консерваторы и либералы, однако правительство решило их не одобрять.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что цель рассматриваемого в Сейме проекта одобряется. Все же он отметил, что правительство сможет детально проанализировать, как такой закон соответствует международной политике санкций.

Статьи по теме:
Нарушались ли санкции в отношении России? Прокуратура изучает материал на предприятия Литвы  (77)
Глава МИД Литвы призывает ЕС ввести санкции против РФ в связи с захватом украинских судов  (256)

"Иными словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать", – заявил на заседании министр.

"Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый (...) проект закона, и мы будем готовы это сделать", – добавил он.

Новая редакция закона о реализации экономических и прочих международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского, по которому Литва может запретить въезд в Литву иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Если поправки будут приняты, будут замораживаться денежные средства, хранящиеся в действующих в Литве банках и прочее финансовое имущество, а действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицам, находящимися в "черном списке".

Сходные законы Магнитского также приняли Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Эстония и Латвия.