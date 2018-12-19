Спикер Сейма Литвы: в засекреченной справке "чего-то особо страшного" нет

Председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что в резонансной засекреченной справке "чего-то особо страшного" нет.

"Я могу успокоить, что там чего-то особо страшного не засвечено", - сказал глава парламента в среду радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, это документ с ограниченным доступом, он подготовлен подотчетным правительству ведомством.

В. Пранцкетис сказал, что справку прочитал во вторник.

Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе сообщил, что из-за вероятных рисков для безопасности государства обратился в ведомства разведки и криминальной разведки.

Немного раньше он подвергся критике за то, что в условиях продолжающейся забастовки учителей и приближающегося митинга заявил, что консерваторы и Россия могут разжигать беспорядки в стране.