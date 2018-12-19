Мэрия Вильнюса не выдаст новое разрешение на строительство "Дома Москвы"

На основании полученного заключения Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы новое разрешение на окончание строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе выдано не будет, сообщила мэрия Вильнюса.

"Раскрыть заключение ДГБ третьей стороне не могу, однако могу подтвердить, что оно звучит вполне четко и недвусмысленно - этот объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы", - сказал 19 декабря мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Это решение принято после того, как общественное учреждение "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" обратилось в муниципалитет Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения и представить их обществу.

В сообщении о согласовании проектных предложений говорится, что функциональное назначение здания - "центр культуры и предпринимательства", однако, по словам мэра, под этим названием может скрываться желание недружественного к Литве государства манипулировать литовским обществом.

На прошлой неделе мэр обратился в ДГБ с просьбой оценить функциональное назначение строящегося на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес центра культуры и предпринимательства, а также, не представляет ли он угрозу нацбезопасности Литвы.

Ранее Шимашюс говорил, что "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет, пока он будет мэром столицы.