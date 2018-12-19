Сквернялис: разведка других стран активно пытается проникнуть во внутреннюю политику Литвы

После того как 19 декабря Генпрокуратура Литвы сообщила о возможном шпионаже в пользу России, своим комментарием поделился премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Он сказал, что ценит усилия правоохраны и разведки в деле обеспечения безопасности и стабильности внутри страны.

По мнению премьер-министра, эта информация показывает, что разведка третьих стран активно ищет способы воздействия на внутреннюю политику Литвы и другие процессы. По его словам, очевидно, что благодаря работе наших служб, им не удается достигнуть желаемого результата.

"Безопасность и стабильность – один из основных приоритетов моей деятельности и деятельности всего правительства. Этому по-прежнему будут уделять повышенное внимание. Я никогда не буду пассивным наблюдателем процессов, несмотря на попытки некоторых политиков, политологов и обозревателей посмеяться или умалить важность тем нацбезопасности в повестке правительства", – сказал DELFI Сквернялис.

Премьер-министр также выразил надежду на то, что результаты работы правоохраны и разведки заставят прийти в себя политиков, которые каждый год при обсуждении бюджета демонстративно возмущаются тем, что этим ведомствам выделяют большое финансирование и пытаются блокировать это решение.

"Искренне благодарю сотрудников за лояльную службу Литве. Со своей стороны могу гарантировать, что правительство по-прежнему будет уделять должное внимание финансированию и укреплению технических и аналитических способностей", – сказал Сквернялис.

DELFI напоминает, что правоохрана арестовала бывшего председателя Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса. Об этом 19 декабря сообщили на пресс-конференции в Генпрокуратуре Литвы.

Генкомиссар Линас Пярнавас уточнил, что расследование связано со шпионажем в пользу России, и в нем целый ряд подозреваемых, среди них и один гражданин России - Валерий Иванов (он был задержан, поскольку во время обыска у него дома обнаружили оружие).