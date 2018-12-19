Мужчина заявил, что из багажа в аэропорту у него пропали 9500 евро

ru.DELFI.lt

В Вильнюсскую полицию обратился мужчина, который информировал, что его обокрали. По данным полиции, из багажа у него пропали 9500 евро.

18 декабря, в 2.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, мужчина заметил, что из сумки, которая была сдана в багаж в Вильнюсском аэропорту, пропали 9500 евро. Ущерб ‒ 9500 евро. Ведется расследование.

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