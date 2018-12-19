18 декабря, в 2.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, мужчина заметил, что из сумки, которая была сдана в багаж в Вильнюсском аэропорту, пропали 9500 евро.

Ущерб ‒ 9500 евро.

Ведется расследование.