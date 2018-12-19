Президентская служба инструктировала учителей по вопросу возможного влияния враждебных сил на протесты

Президентская служба несколько лет назад инструктировала учителей по вопросу возможного влияния враждебных сил на протесты, сообщает издание Lietuvos rytas.

В начале 2015 года, когда учителя готовились к забастовке, им пришлось выслушать представителей Минобороны Литвы, которые рассказали об идеологических и информационных войнах, угрожающих Литве.

"Тогда нас также называли российскими агентами. Но всякий раз, когда пытаешься спорить или противиться несправедливому закону, ты становишься оружием вражеских сил. Тут ничего нового нет", – сказал журналистам лидер бастующего профсоюза Андрюс Навицкас.

Лидер другого профсоюза педагогов Аудрюс Юргелявичюс сказал, что состоявшаяся встреча ему показалась странной. "После предварительной забастовки ни с того ни с сего мы получили приглашение в президентский дворец. Было сказано, что нечего опасаться и не стоит нервничать. На встречу пришли представители контрразведки. Они, не объяснив, зачем, прочитали нам лекцию о гибридной войне, распространении агрессии и тому подобных вещах", – рассказал он.

Пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте подробно эту встречу не комментировала, только указала, что на ней "обсуждались проблемы в сфере образования".